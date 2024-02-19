شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: ضخ 300 طن سلع يوميا بمعارض أهلا رمضان بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ سلع غذائية تتراوح بين 200 إلى 300 طن تشمل كافة الأصناف بمعارض أهلا رمضان بمحافظة أسيوط يوميا، مشيرة إلى إقامة 13 معرضا على مستوى المحافظة بالتعاون الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة، ويتم التنسيق مع مديرى إدارات التموين على مستوى المحافظة لمتابعة عمليات ضخ السلع السلع الأساسية والتأكد من نسب التخفيضات والتى تتراوح بين 15 إلى 25٪.

كما تم تسيير 8 سيارات سلعية متنقله بمحافظة اسيوط سعة الواحدة 1.5 طن، مشيراً إلى أنه يتم ضخ من 75 - 80 طن سكر يومياً بكافة المعارض وكميات كبيرة من الأرز والمكرونة كما أنه تم توفير 8 ذبائح سودانية بسعر 250 جنيهاً للكيلو و طرحها فى منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، فضلاً عن كيلو الدواجن البرازيلى والمحلية بسعر 100 جنيه لافته إلى أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تبلغ 1.1 مليون بطاقة يستفيد منها أكثر من 3 ملايين مواطن، مشيراً إلى أن المحافظة لديها أيضاً لديها 1350 بقال تموينى و 630 منفذ جمعيتى و 2115 مخبز بلدى مدعم و 9 مستودعات كما أن عدد الارغفة المنتجة يوما بالمخابز تصل إلى 15 إلى 18 مليون رغيف يومياً، إضافة إلى إنتاج 1100 دقيق يوميا بالمستودعات، لافتاً إلى أن المحافظة بها 4 مطاحن قطاع و مطحنين قطاع خاص، و 224 مستودع بوتاجاز و 151 محطة وقود .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار إلى إقامة معارض أهلا رمضان على بحد ادنى 3 معارض رئيسية بكل محافظة بالاضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتى لمن يريد من اصحابها لافتا إلى وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية و المحافظين لانشاء المعارض وتوفير السلع، واضاف إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض اهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالاضافة إلى 146 شادر ايضاً كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائيه، تقوم بتوفير " شنطة رمضان" لعدد 6 إلى 10 أصناف، فضلاً عن طرح كوبونات سلعية بقيم تترواح بين 100 و500 جنيه.