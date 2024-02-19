شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس دافئ نهارا والعظمى بالقاهرة 20 درجة والصغرى 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يشهد افتتاح مؤتمر مصر الدولى للطاقة "إيجبس 2024"

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024) الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تأثير الأوضاع فى قطاع غزة على الدولة المصرية، قائلا: "شايفين الممر الملاحي اللى كان بيجيب لمصر 10 مليارات دولار سنويا.. تراجع بنسبة 40 – 50 % والمفروض الدولة لها التزامات وشراكات تنمية وتمويل.. أنا مش بشتكي وهذا الطرح اللي بنتكلم من خلال حرص الدولة المصرية على تنفيذ التعهدات.. إحنا فعلا 15 مليون وحدة بيشتغلوا بالغاز الطبيعي، وأكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.. ولو فيه فرصة تمويل هنعمل أكثر من كده". استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على هامش مؤتمر "ايجبس 2024" "موراى أوشينكلوس"، الرئيس التنفيذى لشركة "بريتيش بيتروليوم" BP، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكى، الرئيس الإقليمى للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الرئيس السيسي: نتطلع لتعزيز التعاون مع بريتيش بيتروليوم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، وفداً من مجلس النواب الأمريكي يزور القاهرة حالياً، وبحث الجانبان الحرب في غزة. أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين. الداخلية تعلن القبض على المتهم بقتل "يمني الجنسية" في الجيزة وزير الخارجية يبحث مع وفد من مجلس النواب الأمريكى الحرب فى غزة

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن تأسيس وإضافة مساحات جديدة للمناطق الخالية من مرض العفن البني في البطاطس بواقع 1366 فدان لموسم 2024/2025 ليصبح مساحة المناطق الخالية من المرض حتى الآن حوالي 694 ألف و 537 فدان. الزراعة: زيادة مساحة المناطق الخالية من العفن البني للبطاطس لـ695 ألف فدان

كشفت وزارة النقل عن نسب تنفيذ مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة بميناء الإسكندرية، الجارى تنفيذه، حيث نشرت صور توضح نسب التنفيذ حتى الآن، ويوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 ملايين طن (حاويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا. كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن بدء فصل الربيع يوم الأربعاء الموافق 20 مارس المقبل، في الساعة الخامسة و8 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة. معهد الفلك: 20 مارس بدء فصل الربيع ومدته 92 يوما وزارة النقل: إنشاء رصيف جديد بميناء الدخيلة يوفر 2000 فرصة عمل

الرئيس السيسى: الدولة المصرية حريصة على تنفيذ التعهدات المالية

اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل 3 جنود وإصابة 9 آخرين، بينهم 4 بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة. طقس غد.. دافئ نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 20 درجة والصغرى 13 طقس غد.. دافئ نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 20 درجة والصغرى 13

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 9 آخرين بينهم 4 بجروح خطيرة فى معارك غزة