شكرا لقرائتكم خبر عن حملات حاسمة.. ضبط قضايا "عملة" بقيمة 24 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط 28 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 24 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.