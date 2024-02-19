شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على استخدام عقار للربو فى علاج الحساسية تجاه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" ، إنها وافقت على استخدام دواء للربو في علاج الحساسية تجاة الأطعمة.

ووفقا لما ذكره موقع Medical Express، إنه قد يكون لدى الأشخاص المهددين بالتعرض العرضي للأطعمة التي لديهم حساسية تجاهها سلاحًا جديدًا للدفاع، موضحا، أنه في 16 فبراير، وسعت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية استخدام عقار للربو للمساعدة في منع ردود الفعل التحسسية تجاه أنواع معينة من الأطعمة.

وشددت الوكالة على عقار (أوماليزوماب) وهو الاسم العلمى للعقار هو دواء يتم حقنه وليس المقصود منه أن يكون بديلاً عن العلاجات المنقذة من الحساسية المفرطة.

وأشار الموقع إلى أن عقار الربو مخصص للاستخدام المتكرر لتقليل مخاطر الحساسية في حالة حدوثها، حسبما أوضحت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في بيان صحفي .

وأشارت الوكالة إلى أن عقار الربو، هو أول دواء تمت الموافقة عليه للمساعدة في تقليل ردود الفعل التحسسية تجاه أنواع متعددة من الأطعمة.

وقال الموقع، إنه تمت الموافقة على العقار لأول مرة في عام 2003 لعلاج الربو التحسسي المعتدل إلى الشديد، كما تمت الموافقة عليه أيضًا لعلاج الطفح الجلدي، بالإضافة إلى التهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالسلائل الأنفية لدى بعض المرضى، الدواء عبارة عن جسم مضاد وحيد النسيلة يعمل عن طريق الارتباط بوظيفة الجلوبولين المناعي E (IgE) وحظره، وهو الجسم المضاد الذي يساعد على إثارة رد فعل تحسسي.

وقالت الدكتورة كيلي ستون في البيان الصحفي: "سيوفر هذا الاستخدام المعتمد حديثًا خيارًا علاجيًا لتقليل مخاطر الحساسية الضارة بين بعض المرضى الذين يعانون من الحساسية الغذائية.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، إنه كان ما يقرب من 6% من الأشخاص في الولايات المتحدة في عام 2021 يعانون من حساسية الطعام والتعرض لأطعمة معينة لديهم حساسية منها يمكن أن يؤدي إلى تفاعلات حساسية قد تهدد حياتهم، فإن دواء الروب هو الآن العلاج الوحيد من نوعه الذي يغطي أنواعًا متعددة من الحساسية الغذائية، تم اختبار سلامة وفعالية عقار الربو في تجربة شملت 168 طفلًا وبالغًا.

وأضافت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إن المشاركين كانوا يعانون من حساسية تجاه الفول السوداني واثنين من الأطعمة الأخرى على الأقل، بما في ذلك الحليب أو البيض أو القمح أو الكاجو أو البندق أو الجوز، بعد الحصول على عقار الربو أو دواء وهمي لمدة تصل إلى 5 أشهر، "من أولئك الذين تلقوا Xolair، 68% [75 من 110 شخصًا] تمكنوا من تناول جرعة واحدة من بروتين الفول السوداني دون ظهور أعراض حساسية متوسطة إلى شديدة من السعال المستمر والقيء، مقارنة بـ 6% ، "3 من 55 شخصًا تلقوا علاجًا وهميًا".