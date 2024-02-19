شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة ستطرح مسودة قرار فى مجلس الأمن لوقف مؤقت لإطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن الولايات المتحدة ستطرح مسودة قرار في مجلس الأمن تؤكد دعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، وفقا لوكالة رويترز.

وتابعت الوكالة أن مسودة القرار الأمريكي تنص على أن شن هجوم بري كبير على رفح الفلسطينية سيلحق مزيدا من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.