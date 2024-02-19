شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقى وفدًا من مجلس النواب الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وفداً من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى برئاسة النائب آدم سميث زعيم الأقلية باللجنة، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية .

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات على صعيد الأزمة بقطاع غزة ، كذلك تبادل الرؤى حول ضرورة عدم إتساع دائرة العمليات العسكرية بما يضمن عدم زعزعة ركائز الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، وكذا المساعى المصرية المترامية لتحقيق وقف إطلاق النار، وتهدئة الأوضاع ، فضلاً عن الجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة المصرية لضمان إستمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفيره الأمريكية بالقاهرة .