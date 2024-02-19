شكرا لقرائتكم خبر عن اعتدال الطقس.. متى يبدأ فصل الربيع وما عدد أيامه وساعاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حوالى ما يقرب من شهر بات يفصلنا على انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، وذلك بعدما بدأ فصل الشتاء رسميا بالنصف الشمالى للكرة الأرضية الجمعة 22 ديسمبر ويستمر الفصل قرابة 3 أشهر وبذلك يتبقى ما يقرب من شهر تقريبا على الاعتدال الربيعى وبداية فصل الربيع.

الاعتدال الربيعى

وعن موعد الاعتدال الربيعي، فبعد يوم الانقلاب الشتوي مباشرة تبدأ حركة الشمس تدريجياً نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماماً على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس الاعتدال الربيعي).

وفى هذا اليوم يتساوى طولا الليل والنهار (12 ساعة لكل منهما) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعى فى النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفى فى النصف الجنوبى.





تفاصيل فصول السنة

وعن تفاصيل فصول السنة 2024، فيبدأ فصل الربيع يبدأ الأربعاء 20 مارس 2024 ويستمر 92 يوم و 17 ساعة ، أما فصل الصيف يبدأ الخميس 20 يونيه 2024 ويستمر 93 يوما و 15 ساعة، وفصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة ، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة.