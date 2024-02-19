شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مستشفى ناصر فى غزة يعانى من عجز الإمدادات الطبية والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان له اليوم إنه بعد يومين من منع دخول مجمع ناصر الطبي في غزة ، سُمح لمنظمة الصحة العالمية وشركائها بالدخول لتقييم المرضى.

ونتيجة لذلك، تم تسهيل الإحالة الطبية المنقذة للحياة لـ 14 مريضًا في حالة حرجة. احتاج مريضان إلى تهوية يدوية مستمرة طوال رحلتهما، ويتلقى الآن 9 مرضى الرعاية في مستشفيات غزة الأوروبية والهيئة الطبية الدولية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا الميدانية، و5 مرضى في مستشفى الأقصى، مضيفا ، إنه لا يزال هناك أكثر من 180 مريضًا و15 طبيبًا وممرضًا داخل ناصر.، ولا يزال المستشفى يعاني من نقص حاد في الغذاء والإمدادات الطبية الأساسية والأكسجين. لا يوجد ماء صنبور ولا كهرباء، باستثناء مولد احتياطية لصيانة بعض الآلات المنقذة للحياة.

تحتاج منظمة الصحة العالمية، والشركاء الآخرون إلى الوصول المستمر والآمن لمواصلة الإحالات المنقذة للحياة لجميع المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة.