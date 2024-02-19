شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح شروط تحويل طلبة الثانوية العامة من علمى علوم لرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2024، يسير بشكل منضبط وفق المواعيد المحددة، والبرامج الزمنى للخطوات الاستباقية قبل انعقاد الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المواد ذات الفرعين مثل الرياضيات، إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في أحد الفروع وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحاً في هذه المادة حيث أن نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدى إلى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى وفي حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة يعتبر الطالب راسباً في هذه المادة ويؤدى الامتحان في الفرعين معاً .

وأوضحت الوزارة أنه في حالة إلغاء الامتحان في أحد فرعى المادة يؤدى الطالب الامتحان في الفرعين معاً، وفي حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعى المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية يؤدى الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط ولا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوى، كما يجوز لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من الشعبة العلمية علوم إلى الشعبة العلمية رياضيات والعكس حتى موعد أقصاه الخميس، 22 فبراير الجارى بشرط أن يكون الطالب لم يسجل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة لأنه لو تم تسجيل الاستمارة من الصعب التحويل، ويجوز أيضا للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء امتحان أي فرع من فروع الرياضيات أو أى من مادتي الأحياء والجيولوجيا.

وشددت الوزارة على أنه لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثانى الثانوى، و لا يسمح لأى طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس، كما أن أخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس نهاية فبراير الجارى، كما أن آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية وكشوف 150 د من المدارس للجان النظام والمراقبة 28 مارس المقبل.