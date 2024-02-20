شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الشرقية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
مدينة الزقازيق
1- معرض بشارع الفتح خلف نادي الشرقية الرياضي
2- معرض بجوار موقف ميت غمر.
بمدينة بلبيس
بجوار رئاسة المركز
منيا القمح
بجوار رئاسة المركز
بشارع الحرية بجوار صوامع القمح
- مشتول السوق
شارع العروبة بجوار الشئون الاجتماعية
داخل المدينة أمام مسجد الأربعين
ههيا١- بقرية العلاقمة مركز ههيا
٢- بقرية السلامون مركز ههيا
- ابو كبير ش مصطفي كامل بوسط المدينة
- فاقوس بوسط المدينة.
- الحسينية بجوار مجلس المدينة .
- صان الحجر بجوار مجلس المدينة .
كفر صقر أمام الإدارة الصحية بالمدينة
محلات بمجلس المدينة
أولاد صقربشارع حسني مبارك بجوار وحدة مرور المدينة .
بشارع ابو حماد امام مجلس المدينة.
- الإبراهيمية
أمام البنك الأهلي
ديرب نجم
شارع النصر بوسط المدينة
منشأة أبو عمر شارع محطة الصرف بجوار مدرسة محمد عبد الحق عمر الثانوية .
القرين بجوار مستشفى القرين المركزى ونادي المعلمين .
القنايات بالإضافة إلى المنافذ والسلاسل التجارية بجميع مدن ومراكز المحافظة والتخفيضات تتراوح من 15 % الى 25 % .
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