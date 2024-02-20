شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الشرقية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتاح معارض وشوادر 'أهلا رمضان 'بمحافظة الشرقية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في معارض أهلا رمضان على مستوى محافظات الجمهورية لتخفيف العبء على المواطنين وبناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية سيتم افتتاح العديد من المعارض بالشرقية.

مدينة الزقازيق

1- معرض بشارع الفتح خلف نادي الشرقية الرياضي

2- معرض بجوار موقف ميت غمر.





بمدينة بلبيس

بجوار رئاسة المركز





منيا القمح

بجوار رئاسة المركز

بشارع الحرية بجوار صوامع القمح

- مشتول السوق

شارع العروبة بجوار الشئون الاجتماعية

داخل المدينة أمام مسجد الأربعين





ههيا١- بقرية العلاقمة مركز ههيا

٢- بقرية السلامون مركز ههيا

- ابو كبير ش مصطفي كامل بوسط المدينة

- فاقوس بوسط المدينة.

- الحسينية بجوار مجلس المدينة .

- صان الحجر بجوار مجلس المدينة .





كفر صقر أمام الإدارة الصحية بالمدينة

محلات بمجلس المدينة





أولاد صقربشارع حسني مبارك بجوار وحدة مرور المدينة .

بشارع ابو حماد امام مجلس المدينة.

- الإبراهيمية

أمام البنك الأهلي

ديرب نجم

شارع النصر بوسط المدينة

منشأة أبو عمر شارع محطة الصرف بجوار مدرسة محمد عبد الحق عمر الثانوية .

القرين بجوار مستشفى القرين المركزى ونادي المعلمين .

القنايات بالإضافة إلى المنافذ والسلاسل التجارية بجميع مدن ومراكز المحافظة والتخفيضات تتراوح من 15 % الى 25 % .