شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم النصائح لمزارعى الكمون الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن معاناة الكمون بدأت بسبب التقلبات المناخية التى حدثت، مشيرًا إلى أن حالة الجو غير مساعدة للكمون ومعظم الطبية العطرية خلال هذا الموسم.

‎وأضاف فهيم أن هناك إصابات كتير بلفحة الكمون "الترناريا" وبعض الحقول بها نسبة من الذبول الفيوزاريومي "الشلل" لذلك يجب اتباع برنامج شامل للتغذية ومكافحة الآفات والامراض خلال هذه الفترة وعقب انتهاء الموجة شديدة البرودة، وذلك كما يلي

‎1- الكمون المبكر، الذى بدأ تزهير يجب الرش ضد التربس بالمواد اسيتامبريد مع لمبادا 5 % بدون خلط ويكون الرش بعد الظهر .

‎2- بعد 5 أيام يتم الرش بعالو الفسفور مع متوازن بمعدل 1 ك لكل منهما.

‎3- بمجرد تكامل التزهير يتم الرش بمركب البورون مولبيدنوم بالتبادل مع الكالسيوم بورون بمعدل 1 لتر للفدان

‎4- بعد أسبوعين من هذه الرشة يتم الرش بنترات البوتاسيوم مع عالي الماغنسيوم (لتر ونصف لكل منهما) والسيتوكينين 4% بمعدل 25 سم / للفدان

‎5- الكمون المتأخر تكون الرشة الأولى 1.5 ك متوازن 19: 19:19 مع عالي ماغنسيوم نصف ك بالاضافة 25 والسيتوكينين 4% ، ثم يتبع البرنامج السابق.