شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تجديد رخصة تشغيل محل فى الجيزة.. إليك الخطوات والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة تطوير ورفع كفاءة 19 مركزًا بالأحياء والمدن، وذلك تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة والتحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحقيق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية بالمحليات باستخدام نظام مركزي موحد على مستوى جميع الوحدات المحلية.

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة ضمن خدماته المقدمة للمواطنين، خطوات وإجراءات تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال عنه (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

-صورة عقد الإيجار/التمليك.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.

-إيصال سداد الرسوم.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

-تسليم الخدمة لمتلقي الخدمة.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ناقش مؤخرًا مقترحا لإعداد سجل إلكترونى بشوارع المحافظة الرئيسية ومتفرعاتها، والذى يشمل أسماء الشوارع والمرافق المتوفرة بها والتواريخ الخاصة بأعمال التطوير لكل منها.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المشروع يأتي فى إطار حرص المحافظة على مواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمى ولتسهيل مهام مختلف الأجهزة للتعرف على احتياجات كافة شوارع المحافظة من أعمال التطوير والتحسين والمرافق، وذلك لتنسيق الجهود وتنفيذ خطط التطوير بالشكل الصحيح.