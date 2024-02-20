نشرة منتصف الليل| أزمة العملة تهدد موسم الحج السياحي.. وعدد ساعات الدراسة في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي.

مصير الأطفال ونتائج التحقيقات.. شقيق مريم مجدي يكشف تطورات مقتلها في سويسرا

شيعت جنازة مريم مجدي، في مسقط رأسها، بقرية شربين، بمحافظة الدقهلية، الجمعة الماضية، بعد وصول جثمانها، إلى مطار القاهرة، بعد العثور عليها مقتولة في سويسرا خلال الأسبوع الماضي.

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"التعليم" تكشف تفاصيل عدد ساعات الدراسة والحضور في رمضان

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بشأن مواعيد الدراسة في رمضان من حيث رفع الغياب أو تقليص عدد الساعات خلال شهر رمضان الكريم.

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المتحف المصري الكبير يحصد شهادة دولية كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط

حصد مشروع المتحف المصري الكبير، على الشهادة الدولية EDGE Advance إيدچ المتطورة للمباني الخضراء والمعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية أحد مؤسسات مجموعة البنك الدولي، كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط.

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أسامة الأزهري: نعيش أيام تتنزل فيها السكينة على القلوب وسط الأحداث المزعجة

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إننا نعيش في أيام تمثل وقفة لالتقاط الأنفاس وجرعة تنزل فيها السكينة على القلوب، موضحا أن هذه السكينة تأتي في ظل وجود حالة من زحام الأحداث المزعجة والمتعلقة بالوضع في غزة وما تمارسه إسرائيل من عمل وحشي.

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17 مصابًا في تسرب مواد كيميائية بمحل في الدقهلية

أصيب 17 شخصًا نتيجة تفاعل بعض المواد الكيميائية جراء تسرب ببرميل منظفات داخل محل لبيع المنظفات في قرية بشلا مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أثناء مشاجرة بين صاحب المحل و2 آخرين، وجرى نقل المصابين الى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج.

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مفاجأة ولأول مرة.. أمريكا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، من شأنه أن يؤكد دعم الهيئة لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن عمليا، وفقا للنص الذي اطلعت عليه رويترز اليوم الإثنين.

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"الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدًا الثلاثاء.. وتحذير من هذه الظاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء.

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أزمة العملة الصعبة تهدد موسم الحج السياحي.. والشركات تستغيث بالحكومة

قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن الحج السياحي يواجه أزمة خلال العام الحالي؛ نتيجة صعوبة في تدبير العملة الصعبة ودفع قيمة برامج الحج لوزارة الحج السعودية.

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