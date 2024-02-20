شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 20/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 5:47 م
موعد صلاة العشاء 7:04
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:25
موعد صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:09 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:00
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:17 م
موعد صلاة المغرب 5:43 م
موعد صلاة العشاء 7:00 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:52
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:11 م
وقت صلاة المغرب 5:38 م
وقت صلاة العشاء 6:53 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:57 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 5:47 م
موعد صلاة العشاء 7:00
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