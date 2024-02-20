شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء: نظام الشباك الواحد فى الترخيص من إيجابيات قانون المنشآت الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور أسامة عبد الحى نقيب أطباء مصر، عن مقترح مشروع قانون المنشآت الطبية، قائلا:"الجزء الإيجابى فى القانون والذى طالبنا به منذ فترة وهو نظام الشباك الواحد فى الترخيص، ودعوة وزير الصحة لمناقشة القانون قبل عرضه على رئاسة الوزراء خطوة جيدة، لأننا توافقنا على بعض النقاط".

وأضاف أسامة عبد الحى خلال لقاء ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن هذا القانون سيضمن بعد التسجيل فى نقابة الأطباء أو أطباء الأسنان أو العلاج الطبيعى أن تذهب لعمل الترخيص فى وحدة خاصة بوزارة الصحة بها ممثلين للجهات الأخرى ويتم تسليم الأوراق لهذه الإدارة والتى بها مندوبين لممثل هذه الجهات بالوزارة.

تابع أسامة عبد الحى، ومازال هناك الحديث عن المراكز الطبية بأن يكون لها مدخل خاص، ولا يجب أن يتم تطبيق قانون المنشآت الطبية الجديدة بأثر رجعى نتيجة ما تحقق من استقرار لكثير من مقدمى الخدمة الطبية.

ولفت أسامة عبد الحى، إلى أنه مازال هناك إختلاف فى مسألة إعادة التراخيص، وهناك تخوف من بعض الزملاء من إعادة التجديد، ونقابة الأطباء ترى أن تجديد الترخيص وليس إعادتها هو الأنسب فى مشروع قانون "المنشآت الطبية"،