شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أطباء الأسنان: قانون المنشآت الطبية متفق عليه والأهم اللائحة التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء أسنان مصر، عن مقترح مشروع قانون المنشآت الطبية، قائلا:" لأول مرة وزير الصحة يسن سنة حسنة ويناقش معنا الأمر قبل عرضه على مجلس النواب، ونحاول للوصول لنقاط الاتفاق قبل مناقشته فى المجلس".

وأضاف إيهاب هيكل خلال لقاء ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن القانون متفق عليه والأهم اللائحة التنفيذية التى ستحدد اشتراطات وإجراءات الترخيص، ويجب أن يكون هناك تفصيل للأمر، وتفسير إجراءات الحماية المدنية وما هى النفايات الخطرة التى ستخرج من العيادات النفسية؟! والتسجيل فى النقابة، لأننا الجهة الوحيدة التى لديها بيانات محدثة عن الأطباء.

ولفت إيهاب هيكل إلى أنه يجب أن يكون هناك تجديد أتوماتيكيا للترخيص وليس عمل ترخيص جديد، ويجب أن نراعى حقوق الأطباء فى المنشآت التى ستغلق، مثل المستحقات المالية، ومن المفترض انت تراجع النقابة وليست وزارة الصحة مواد الدعاية الطبية، ويجب تحقيق المساواة بين حقوق المرضى والأطباء حال غلق المنشآة الطبية.