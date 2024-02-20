شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تقيم ساعة سجود مساء اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم الكنيسة الكاثوليكية ساعة سجود لكنائس شبرا، والقللي، وشبرا الخيمة، والشرابية، لمعايشة المشروع الرعوي الإيبارشى "الصلاة"، اليوم الثلاثاء، وذلك تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك فى مصر.

وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم الكبير كعادتها كل عام بعد الكنيسة الأرثوذكسية بأسبوع، فهى تصوم كل الأيام ما عدا أسبوع الاستعداد الأول من الصيام، حيث الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير يوم الاثنين 11 مارس المقبل، فيما تبدأ الكاثوليكية يوم 18 مارس.

ويتسم الصوم الكبير بالنسك الشديد عكس حالة الفرح التي يعيشها الأقباط في صوم الميلاد السابق، لذا وضعت الكنيسة الصوم الكبير في أصوام الدرجة الأولى التي يمنع خلالها تناول المأكولات البحرية، والاكتفاء بالمأكولات ذات الطابع النباتي فقط كما تنظم الكنيسة القداسات بشكل يومي.