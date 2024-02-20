شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات مهمة عن مبادرة اختيار 1000 مدير مدرسة حكومية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى العام الماضى مبادرة اختيار 1000من شباب المعلمين للتعيين كمدراء للمدارس، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية، نرصد فى التقرير التالى معلومات مهمة عن المبادرة وما تم فيها خلال مرحلتين .

- المبادرة تستهدف اختيار معلمين من المدارس الحكومية للعمل مديرين مدارس .

- تم فتح باب التقدم للمرحلة الأولى من المبادرة العام الماضى وتم تكليف 350 معلما بعد حصولهم على الدورات المطلوبة وصدر لهم قرار من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى بتعيينهم فى وظيفة مدير مدرسة.

- وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات بضرورة الاستفادة من خبرات المديرين الجدد بعقد لقاءات معهم والاستماع إليهم.

- أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقدم للدفعة الثانية من المبادرة خلال الأيام الماضية ومستمر التقديم حتى 27 فبراير الجارى.

- تستهدف الدفعة الثانية اختيار وتكليف 325 معلماً للعمل فى وظيفة مديرين مدارس.

- يجب أن يكون السن من 35 - 40 عاما، وأن يكون المتقدم يشغل وظيفة وكيل مدرسة وأن يكون حاصل على تقييم أداء كفء خلال آخر 3 سنوات ولا يكون حصل على أية أحكام تأديبية نهائياً وأن يكون لائق صحياً بدنياً، ذهنياً، وخالياً من أية أمراض مزمنة و أن يكون لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والانترنت

- يجب أن يكون المعلم المتقدم ملم بالاتجاهات المعاصرة في القيادة لدية رؤية وأدوات للتطوير الإداري ولديه ثقافة عامة ومتنوعة قيادياً وإدارياً وملبياً احتياجات المجتمع المحلي تربوياً و لديه اتجاهات وقيماً إيجابية.

- سوف يخضع المرشحون إلى مقابلة شخصية من قبل لجنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و برنامج تأهيل لمدة أسبوع بالوزارة عن طريق الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية واختبارات تجريها إحدى الجهات المختصة لاختيار المقبولين منهم، علي أن يتم تأهيلهم داخل نفس الجهة لمدة 6 أشهر، للحصول علي دبلومة القيادة التربوية والأمن القومى.

- سوف يتم عقد مقابلة شخصية بالمديريات التعليمية، برئاسة مدير المديرية بكل محافظة، وعضوية كل من :

وكيل المديرية ومدير عام التعليم العام ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية التوجيه المالي والإداري ومدير عام الإدارة القانونية بالمديرية ومدير عام إدارة الموارد البشرية بالمديرية وموجه عام التربية النفسية بالمديرية وعميد كلية التربية أو من يفوضه.

- تقوم كل مديرية بترشيح 15 معلما من كل مديرية، بحيث يتم تمثيل جميع الإدارات بكل مديرية، مع مراعاة نسبة الاختيار بين الجنسين الذكور - الأناث.