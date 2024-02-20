شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تجدد رخصة إشغال طريق فى الجيزة.. إليك الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة المستندات المطلوبة وخطوات تقديم أصحاب المحال طلب لتجديد الترخيص بإشغال طريق، حيث تتيح المراكز التكنولوجية عشرات الخدمات الهامة لأصحاب المحال، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل في حال التنازل أو وفاة المرخص له، استخراج بدل فاقد أو تالف للرخصة(.

ويمكن لأصحاب المحال التقدم بطلب للمركز التكنولوجي في الحي أو المركز التابعين له لتجديد ترخيص إشغال طريق، باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

-الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم تجديد ترخيص الإشغال.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

-سداد رسم المعاينة.

-بناء على معاينة من الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

-سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة.

-استلام ترخيص إشغال الطريق.

يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا، لفصل طالب الخدمة عن مؤديها وتحسين أداء الخدمات وتقليل الوقت اللازم لإنجازها، حيث تقدم المراكز التكنولوجية الخدمات المتعلقة بـ"المرافق والمحليات - وكافة أنواع التراخيص من "محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل"، فضلاً عن طلبات توصيل مرافق "كهرباء، ومياه"، وغيرها.