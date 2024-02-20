شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوي لـ2200 محل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مشاركة 2200 محل منذ انطلاق عروض الاوكازيون الشتوي 2024 وحتى الآن، وتبلغ نسبة التخفيضات من 20 إلى 50% لبعض المنتجات.

وتستمر الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك الحملات على الأسواق للتأكد من جدية العروض المطروحة خلال فترة الأوكازيون الشتوى والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار لحقوق المستهلك ، كما تستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسواق ومتابعة المحلات التجارية وتحرير محاضر للمخالفين كما يتلقى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك" 19588" شكاوى المواطنين حيث تصل غرامة العروض الوهمية إلى 2 مليون جنيه ضمن الإعلانات المضللة.