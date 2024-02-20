شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تشترط على طلبة الدبلومات الراسبين توقيع إقرار دخول امتحان العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه على الطلاب الراسبين فى شهادة الدبلومات الفنية بالعام الدراسي الماضى، يجب أن يوقعوا إقرارات هذا العام أثناء تقدمهم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024، موضحة أنه على الطالب أن يحرر إقراراً واحداً فقط طبقاً لحالة رسوبه:

- الطالب الراسب في مادة أو أكثر من مواد الدبلوم يؤدى الامتحان في مواد رسوبه فقط .

- الطالب الراسب في المجموع الكلى للدرجات فقط له أن يختار مادة أو مادتين على الأكثر. -

- الطالب الراسب في المجموع الكلى مع رسوبه في مادة واحدة من مواد الدبلوم عليه أداء الامتحان فيها وله أن يختار مادة أخرى إذا رغب في ذلك لأداء الامتحان فيهما .

- الطالب الراسب في المجموع الكلى وراسب في مادتين يتعين عليه أداء الامتحان في هاتين المادتين فقط للنجاح فيهما والنجاح في المجموع الكلى للدرجات .

وجاء نص الاقرار كالتالى: أنني أديت امتحان الدبلوم عام 2023، أقر أنا الطالب برقم جلوس ويدون رقم الجلوس واسم المدرسة والإدارة التعليمية والمحافظة.. نجحت في مواد الدبلوم عدا: اولا : مادة وسوف أؤدى الامتحان في مواد رسوبي فقط .

ثانيا : المجموع الكلى للدرجات وسوف أؤدى الامتحان في مادتي.

- ثالثا : المجموع الكلى ومادة : وسوف اؤدى الامتحان فيها بالإضافة إلى مادة كذا

- رابعا: المجموع الكلى و مادتي كذا ويذكر اسم المادة وسوف أؤدي الامتحان فيهما علما بأني سبق لم يسبق تقدمي لامتحان الدبلوم مره في أعوام سابقة، ويتم مراجعة جميع البيانات وصحتها وتوقيع الطالب توقيع ولى الأمر ويعتمد من مدير المدرسة ويقوم بختمها.