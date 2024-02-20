شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يعقد جلسة في الذكرى الثانية للحرب فى أوكرانيا الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت سلوفينيا وأوكرانيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عقد اجتماع خاص على مستوى مجلس الأمن الدولي في الذكرى الثانية لنشوب الحرب الروسية الأوكرانية في الرابع و العشرين من فبراير 2022، وأعلن مكتب الأمين العام أنه قد تمت الاستجابة لهذا المطلب وتقرر أن يعقد المجلس اجتماعا خاصا في صورة نقاش مفتوح حول الحرب الروسية الأوكرانية في عامها الثاني يوم الجمعة القادم.



كان مجلس الأمن قد استهل أعماله في الأسبوع الماضي بعقد جلسة بتاريخ 12 فبراير حول الصراع الروسي الأوكرانى تحت بند " تهديدات للسلام و الأمن العالمي" لمناقشة تطورات الموقف في أوكرانيا وذلك بنهاء على طلب من مندوب روسيا الذي تقدم بمذكرة شارحة للمجلس حول ما يعرف باتفاق مينسك، وقرار الأمم المتحدة رقم 2202 الصادر في 17 فبراير 2015 الذي أقر ما تم التوصل إليه فى مينسك من اتفاقات و تفاهمات تم التوقيع عليها في فبراير 2015 وذلك بحسب ما ورد في مذكرة المندوب الروسي في مجلس الأمن.



يذكر أن اتفاقات مينسك هي وثيقة تحمل اسم "مجموعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ اتفاقات مينسك" وقد صدرت في ختام قمة استضافتها العاصمة البيلاروسية مينسك في الفترة من 11 الى 12 فبراير 2015 .



كما قررت مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة و فرنسا وبريطانيا وجميعهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي ويتمتعون بحق الفيتو عقد اجتماع لقادة وزعماء المجموعة يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري وهو اليوم الذي يصادف مرور العام الثاني على نشوب الحرب الروسية الأوكرانية وتقرر أن يتم عقد القمة في إيطاليا التى تتولى حاليا رئاسة مجموعة السبع وهو أول اجتماع قمي تستضيفه إيطاليا لقادة دول المجموعة غير أنه سيقام افتراضيا عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة.



وسيؤكد قادة مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة و اليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا التزامهم بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، وبحسب المصادر الإيطالية فسوف يكون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مشاركا في أعمال القمة الافتراضية لمجموعة السبع التي ستكون قمتها القادمة هي الأولى التي تعقد في العام 2024.