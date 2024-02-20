شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين: التصويت بانتخابات التجديد النصفى 6 مارس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور ناجى سلام، إجراء عمليات التصويت بالانتخابات يوم الأربعاء 6 مارس المقبل، وذلك بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية 2023/2024، فيما عدا نقابات "القاهرة، الجيزة، قنا"، على أن يكون التصويت من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

وأشارت اللجنة، إلى أنه سيتم تحديد المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية والإعلان عنها خلال الفترة القللة المقبلة، مؤكدة أن كافة اجراءات التصويت تتم تحت إشراف قضائى كامل.

وقد كشفت القوائم النهائية، ترشح 13 طبيبا على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: أيمن حلمى، جمال شمس، خالد سليم، شوقى كردى، شيرين زكى، طارق كمال زكى، طاهر محي الدين، عبد العزيز الجوهرى، مجدى حسن، محمد سيف، محمد فاروق جاد الكريم خليل، هانى مرعى، هانى التمساح.

وكانت قد أعلنت اللجنة قائمة أسماء الأطباء البيطريين المستبعدين من السباق الانتخابى، وذلك بعد عرضها على مجلس النقابة فى 7 فبراير 2024 والموافقة عليها بعد عرض رأى اللجنة و الرأى القانونى من المستشارين لكلاً من مجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئة قضاء الدولة، فضلا عن قائمة أسماء الأطباء البيطريين الذين تقدموا بطلبات تنازل عن الترشح، وقد ضمت القائمة 23 طبيبا بيطريا.