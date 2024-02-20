شكرا لقرائتكم خبر عن ما آخر موعد لتوريد القطن داخل ‫منظومة التسويق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامى لمعهد بحوث القطن بسرعة توريد الأقطان إلى مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد فى 28 فبراير كما هو مقرر.

وشدد عمارة أنه لن يتم قبول لوطات او رسائل بعد هذا التاريخ، سواء داخل المنظومة فى مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج، بناء على تعلميات وقرارات اللجنة التنفيذية والتى تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024، وذلك حتى يمكن المزايدة عليها والحصول على سعر جيد لها.

الجدير بالذكر أن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالى عائد البيع وتحقيق ارباح مجزية لهم تنعكس على التوسع فى مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.

وهناك دور هام لمنظومة تداول أقطان الزهر فى توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم فى الوفاء باحتياجات السوق المحلية، والعالمية.