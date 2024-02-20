شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة معارض أهلا رمضان 2024 فى الجيزة.. أبرزها العمرانية والبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الجيزة استعدادات مكثفة للانتهاء من تجهيز معارض "أهلًا رمضان"؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة مقارنة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

تفتتح المحافظة، غدًا الثلاثاء، أولى معارض "أهلًا رمضان"، والمقام في شارع ترعة الزمر بالعمرانية على مساحة 2000م، وتواصل غرفة الجيزة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين عملها للانتهاء من تجهيز معارض "أهلاً رمضان" بشارع المطار في إمبابة، وشارع بورسعيد في البدرشين، بالإضافة إلى معرضين بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وتستهدف محافظة الجيزة إقامة معارض "أهلًا رمضان" هذا العام فى المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، وتحديدًا في (العمرانية، والمنيب، وإمبابة، والدقي، والبدرشين، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر، وأطفيح، والصف، والوراق)، وذلك فى إطار جهودها لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع وتغطية احتياجات الأسرة الغذائية قبل حلول الشهر الكريم.

ويشارك في معارض "أهلًا رمضان" بالجيزة عدد كبير من العارضين وكبار منتجى السلع الغذائية والرمضانية، لتوفير مختلف المنتجات والسلع الغذائية من سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كافة أنواع الجبن والألبان، البقوليات، والخضروات والفاكهة، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، الفاكهة المجففة "تين، مشمش، خروب"، سوبيا، إضافة إلى اللحوم والدواجن.