شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عروض فنية على النيل للمشاركين فى مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسة ”الخليج 365” صوراً للفرق الفنية الدولية والمحلية المشاركة فى مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الحادية عشر، المقامة فى أسوان خلال الفترة من 18 وحتى 22 فبراير الجارى، على هامش تعامد شمس معبد أبوسمبل.

وقدمت الفرق الفنية المشاركة وتضم 10 فرق محلية وهى: "أسوان وتوشكى ومرسى مطروح والشرقية وبورسعيد وملوى والوداى الجديد وأسيوط والحرية وأطفال أبوسمبل"، و5 فرق دولية، وهى: "الهند والمكسيك وبولندا وفلسطين والسودان"، عروضاً مميزة بعد أن صعد أعضاء الفرق الفنية فوق أسطح اللنشات النيلية وقدموا استعراضاتهم الفنية الفلكلورية والشعبية التى يتميزون بها، وسط تجاوب وتفاعل المشاهدين فى مدينة أسوان.

وانطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الـ11، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة، تحت رعاية محافظة أسوان، يوم الأحد 18 فبراير ويستمر حتى يوم 22 من الشهر الجارى وتقدم خلاله الفرق المشاركة عروضها الفنية فى 12 موقعاً بمحافظة أسوان، وتختتم الفاعليات فى ساحة معبد أبوسمبل صبيحة يوم تعامد الشمس على قدس أقداس معبد رمسيس جنوب مصر.