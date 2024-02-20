شكرا لقرائتكم خبر عن قرب فتح باب الترشح لرئاسة 4 جامعات وأكاديمية السادات.. اعرف شروط التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب فتح باب التقدم والترشح لمنصب رؤساء جامعات القاهرة وأسوان والأقصر وبورسعيد وأكاديمية السادات والمقرر لها يوم 24 فيراير الجارى، ينشر ”الخليج 365” أبرز شروط الترشح وفقا لما حدده قرار وزير التعليم العالى رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بإعادة ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة المنشور بالجريدة الرسمية، والتى تضمنت عدد من الشروط الخاصة بالترشخ لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد وهى:-

1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة وأن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أي منهما.

2- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح.

3- إلا يكون قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبة من قبل السلطة المختصة.

6- ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.