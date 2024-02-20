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87 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات التموين لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات التموين لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

 

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف حملات التموين لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف حملات التموين لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

 

 

 

  

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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