شكرا لقرائتكم خبر عن 87 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات التموين لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات التموين لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية. وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف حملات التموين لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف حملات التموين لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز