شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوي يكشف أجندة الجلسات الاقتصادية المتخصصة للحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني سيعقد الأسبوع المقبل جلسات متخصصة ضيقة بحضور الحكومة والمختصين والخبراء ومقرري اللجان من المحور الاقتصادي وأعضاء مجلس الأمناء، للتباحث بشأن آليات تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار في المرحلة الأولى.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ"الخليج 365" أن أجندة تلك الجلسات ترتكز على قضايا التضخم والغلاء، عجز الموازنة، ملكية الدولة، الاحتكار، العدالة الاجتماعية وتحديات الاستثمار، منوها الى أن المجلس يستهدف المتابعة مع الحكومة من أجل تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية وتنفيذها على أرض الواقع حتى يكون هناك جدوى لها.

وأشار إلى أن عقد الجلسات المتخصصة للمحور الاقتصادي تحديدا يأتي تنفيذا لما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة، وحرص مجلس الأمناء على التفاعل مع تلك الدعوة والاستجابة لها.

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماع أمس الأحد، لمناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي، والخطوات المقبلة في الحوار الوطني، ولبحث جدول أعمال وجلسات موضوعات الحوار الاقتصادي وباقي جلسات الموضوعات المختلفة.