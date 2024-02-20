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رئيس وزراء فلسطين: العملية التعليمية فى غزة متوقفة جراء القصف الإسرائيلي

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية، إن العملية التعليمية فى غزة متوقفة جراء القصف الإسرائيلى المستمر على القطاع.

 

أضاف أشتيه، فى كلمة بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك إجماع عالمى بمؤتمر ميونخ على إدانة العدوان الإسرائيلي بغزة، وتابع: "لمست تأييدا كبيرا للقضية الفلسطينية أمام القمة الأفريقية".

 

وتابع رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية: "هناك 3 رؤساء جامعات و95 أستاذا جامعيا استشهدوا إثر القصف بغزة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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