شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: حادث صعب لجنود الاحتلال فى غزة ومروحيات تنقل مصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك حادثة "صعبة" للجنود خلال المواجهات في قطاع غزة، مشيرة إلى وجود عدة مروحيات لنقل المصابين.

قال بيان مشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي إن حياة الأطفال فى غزة مهددة بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية مضيفا، إن الوضع خطير بشكل خاص في الشمال، حيث يعاني طفل واحد من بين كل 6 أطفال دون سن الثانية من سوء التغذية الحاد.

وأكد البيان، إنه يشكل الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة تهديدات خطيرة لصحتهم، وفقًا لتحليل شامل جديد أصدرته مجموعة التغذية العالمية. ومع دخول النزاع الدائر في قطاع غزة أسبوعه العشرين ، أصبح الغذاء والمياه الصالحة للشرب نادرين للغاية وتنتشر الأمراض، مما يعرض تغذية النساء والأطفال ومناعتهم للخطر ويؤدي إلى ارتفاع حاد في سوء التغذية الحاد.

واضاف تقرير "الهشاشة التغذوية وتحليل الوضع فى غزة"، إن الوضع خطير بشكل خاص في شمال قطاع غزة، الذي انقطعت عنه المساعدات بشكل شبه كامل منذ أسابيع. وجدت فحوصات التغذية التي أجريت في الملاجئ والمراكز الصحية في الشمال أن 15.6% - أو 1 من كل 6 أطفال دون سن الثانية - يعانون من سوء التغذية الحاد، ومن بين هؤلاء، يعاني ما يقرب من 3 % من الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال سوء التغذية تهديدًا للحياة، مما يعرض الأطفال الصغار لخطر المضاعفات الطبية والوفاة ما لم يتلقوا علاجًا عاجلاً، وبما أن البيانات تم جمعها في يناير ، فمن المرجح أن يكون الوضع أكثر خطورة اليوم.