شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى يسلم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير ياسر الشيمى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية إندونيسيا بتسليم أوراق اعتماده سفيراً لدى حكومة جمهورية إندونيسيا، إلى جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا.

ونقل السفير المصري لرئيس جمهورية إندونيسيا تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته لشعب وحكومة إندونيسيا بمزيد من التقدم والازدهار، وأشار السفير المصري إلى العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، وأعرب عن تطلعه للعمل مع المسئولين الاندونيسيين لخدمة المصالح المشتركة، كما أكد على اهتمامه بالتنسيق والتعاون الدائم فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبالدعم المتبادل بين البلدين في إطار المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، طلب جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا نقل خالص تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتح السيسي، وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات بين البلدين، واهتمامه الكبير بتطوير علاقات التعاون بينهما، موكداً على حرصه على استمرار التواصل والتنسيق تعزيزاً للمصالح المصرية الإندونيسية، واصفاً مصر بالشريك المحوري لبلاده في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.