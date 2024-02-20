شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أمريكى: إدارة بايدن مستعدة لتقديم صواريخ باليستية طويلة المدى لأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة NBC News الأمريكية إن إدارة بايدن تعمل على تزويد أوكرانيا بصواريخ باليستية طويلة المدى قوية وجديدة، وذلك بعد أشهر من مطالبة المسئولين الأوكرانيين بها، وذلك بحسب ما أفاد مسئولان أمريكيان.

وفى أواخر العام الماضى، بدأت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ الجيش التكتيكية التى تعرف باسم ATACMs، لكنها لم تقدم حتى الآن سوى النوع القديم متوسط المدى. والآن، فإن الولايات المتحدة تتجه نحو إرسال نسخة الصاروخ الأطول مدى، وفقا للمسئولين، والتى من شأنها أن تسمح لأوكرانيا بالضرب داخل شبه جزيرة القرم التى تسيطر عليها روسيا.

ويشير التقرير إلى أن التمويل الأمريكى لشحنات الأسلحة لأوكرانيا يظل غير مؤكد فى ظل معارضة من الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه الجمهوريين فى الكونجرس. وفى الأسبوع الماضى، أقر مجلس الشيوخ حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95 مليار دولار. لكن لم يتضح ما إذا كان مجلس النواب سيصوت على الإجراء أو أنه سينجو من هذا التصويت حال إجرائه.

وعلى مدار أشهر، قال الجمهوريون المؤيدون لترامب إنهم سيوافقون على المساعدات الأمريكية لأوكرانيا فقط لو وافقت إدارة بايدن على حزمة من الإجراءات المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود. ورفض ترامب وحلفاؤه فى الكونجرس هذا الشهر اتفاق من الحزبين بشأن أمن الحدود والهجرة تفاوض عليه الجمهوريون والديمقراطيون فى مجلس الشيوخ.

وقال مسئولون بوزارة الدفاع الأمريكية لـ NBC News إن الولايات المتحدة لديها قدر محدود من ATACMs والتى ليس من المرجح أن ترسلها إلى أوكرانيا بدون أموال لإعادة ملء المخزون الأمريكى.

ولو وافق الكونجرس على مزيد من التمويل لأوكرانيا، فإن الولايات المتحدة يمكن أن تدرج الصواريخ طويلة المدى فى أولى حزمات المساعدات العسكرية التى يدفع ثمنها بتلك الأموال، وفقا للمسئولين الأمريكيين. كما أوضح المسئولان أن الولايات المتحدة لديها ذخائر ومدفعية مستعدة لإرسالها إلى أوكرانيا على الفور فى حال الموافقة على التمويل.