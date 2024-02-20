شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل الدولية" تنظر لليوم الثانى تبعات ممارسات الاحتلال فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محكمة العدل الدولية عقد جلسات الاستماع العلنية بشان التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

من جانبه، قال ممثل دولة جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية، إن العنف والهجمات الإسرائيلية على غزة يتعارضان مع القانون الدولي، متهما الاحتلال بانتهاك القانون الدولي بشكل خطير ويجب وضع حد لها.

وأضاف، أن تجربتنا المريرة مكنتنا من المساهمة في تثبيت القانون الدولي اليوم، متهما الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.