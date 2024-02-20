شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة العاصمة المركزية للقطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل صور توضح نسب التشطيبات النهائية للمحطة المركزية بالعاصمة الادارية ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع(السخنة/العلمين/مطروح).

وأكدت الوزارة، أن المحطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة،

وتعد المحطة من أكبر المحطات في الشرق الأوسط حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.

وشهدت أعمال إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع "العين السخنة -العلمين – مطروح" تقدما كبيرا في نسب التنفيذ، حيث جارى تنفيذ 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالي 2000 كيلو متر، ضمن ممر السخنة /الإسكندرية اللوجيستي والذي يتكون من "ميناء السخنة – الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع – الميناء الجاف بالعاشر من رمضان – خط السكة الحديد " الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس" – ميناء الاسكندرية الكبير"

ويبلغ طول الخط الأول الممتد من "العين السخنة لاسكندرية والعلمين وينتهى بمطروح" 675 كم ، وعدد محطاته 23 محطة منها 10 محطات سريعة و13 محطة اقليمية، بينما يبلغ طول الخط الثاني من الشبكة "أكتوبر / أسوان / أبو سمبل" 1100 كيلو متر، أما الخط الثالث يربط مناطق البحر الأحمر ومحافظات الصعيد ، ويبدأ من محطة قنا ثم يتحرك شرقا من جبال البحر البحر الأحمر حتى يصل للغردقة وسفاجا وينتهى بميناء سفاجا بطول 225 كم وعدد محطاته 5 محطات، به 3 محطات للقطار السريع ومحطتين للقطارات الإقليمية، ومحطاته هي "قنا، شرق سوهاج، الغردقة، سهل حشيش، وسفاجا"، والخط الرابع "غرب بورسعيد - أبو قير الجديدة" بطول 250 كم، ويمر عبر 6 محافظات ويخدم 5 موانئ على البحر المتوسط.