شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء دافئة بأغلب الأنحاء وفرص لأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية بينما تظل الأجواء شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، لافتة إلى أن هناك فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الثلاثاء ، طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 ، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11.