شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تتيح التقدم للعمل بكنترولات الدبلومات ولجان الإدارة 2024 والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب للمديريات التعليمية، على أنه يتم توثيق هذه المقابلات بالصور والفيديو، ورفعها علي جروبات الواتس الخاصة بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة كل على حده.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يأتى ذلك في اطار حرص التعليم الفني بالوزارة علي حسن سير العمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) لعام 2024، وبناء على تعليمات رئيس الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية) بتحقيق أكبر قدر من العدالة داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بالتعليم الفني خاصة في مسألة الاحلال والتجديد داخل اللجان.
وأكدت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم توقير رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لنظام الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات الفنية «صناعي - تجارى- زراعي -فندقي»، وذلك للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب التعليم الفني، تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم بوابة مركز المعلومات بالبريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك، وفي حالة إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسي.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز