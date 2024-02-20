شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تتيح التقدم للعمل بكنترولات الدبلومات ولجان الإدارة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التقدم لقبول أعضاء جدد للعمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية اعتبارا من اليوم الثلاثاء 20 فبراير وحتى الخميس 29 من نفس الشهر، علي أن يتم عقد اختبارات ومقابلات شخصية للمتقدمين يومي الأحد والاثنين3,4 مارس المقبل ويتم الإعلان عن نتيجة المقابلات يوم الخميس 7 مارس 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب للمديريات التعليمية، على أنه يتم توثيق هذه المقابلات بالصور والفيديو، ورفعها علي جروبات الواتس الخاصة بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة كل على حده.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يأتى ذلك في اطار حرص التعليم الفني بالوزارة علي حسن سير العمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) لعام 2024، وبناء على تعليمات رئيس الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية) بتحقيق أكبر قدر من العدالة داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بالتعليم الفني خاصة في مسألة الاحلال والتجديد داخل اللجان.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل البيانات.اضغط هنا

وأكدت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم توقير رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لنظام الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات الفنية «صناعي - تجارى- زراعي -فندقي»، وذلك للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب التعليم الفني، تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم بوابة مركز المعلومات بالبريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك، وفي حالة إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسي.