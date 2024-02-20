شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تغيير فى العاملين بكنترولات الدبلومات الفنية بنسبة 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه فى إطار الحرص على تحقيق أكبر قدر من العدالة داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بالتعليم الفني خاصة في مسألة الاحلال والتجديد داخل اللجان، يتم مراعاة التجديد السنوي بنسبة لا تقل عن 30% علي الأقل من العاملين باللجنة من الأقدم إلى الأحدث لكل فئة من الفئات التالية:

- الأعضاء غير الملتزمين بنظام وضوابط العمل باللجنة والمتسببين في بعض المشاكل أثناء سير العمل، وكذلك الأعضاء الذين ارتكبوا أخطاء أثناء العمل باللجنة خلال العام الماضي، على أن تكون هذه الأخطاء مثبته بمحاضر فعلية ثم تحريرها.

- الأعضاء الأقل كفاءة في العمل وأقل تعاوناً مع الزملاء ورؤساء العمل، وذلك بناء على التقييم الذي يتم بمعرفة رئيس الحجرة، وموافقة رئيس اللجنة في العام السابق فى ضوء المحاضر التي تم تحريرها في شأنهم، وتوقيعهم بالعلم أثناء الواقعة وتوقيعهم عليها بالعلم .

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بتشكيل اللجنة عن العام الماضي 2023 ، وكذلك أسماء المستبعدين، وكشف بأسماء الأعضاء الجدد لهذا العام 2024 مختوم بخاتم اللجنة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت إجراءات ومواعيد وشروط عقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024، موضحة أنه يتم عقد امتحانات الدور الأول التحريرية بداية من 1 يونيو 2024 لدبلومات الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس ودبلوم الدراسة المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام السنوات الخمس والصناعى نظام السنوات الخمس على أن تبدأ الامتحانات من التاسعة صباحا وتستمر أيام العطلات الرسمية إذا ما اعترض سيرها فيما عدا أيام الجمعة، على أن تبدأ الامتحانات العملية 25 مايو 2024.