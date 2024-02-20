شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى وجود عجز فى الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز فى الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية.

وشددت على توافر كافة الأمصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع سواء من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري بشكل طبيعى على مستوى الجمهورية، حيث تتمتع تلك الأمصال بكونها عالية الجودة والفاعلية وبأسعار مناسبة، كما تخضع جميعها للرقابة من الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة والتفتيش للتأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، مشيرةً إلى قيام الوزارة برصد أي نقص في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية، وضخ كميات إضافية في حالة الاحتياج.