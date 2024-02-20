شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 13 جراجا فى 3 محافظات ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة التقييم الفنى المشكلة بقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية رقم (42) لسنة 2024 زيارة مواقع الجراجات فى محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ لمعاينة مواقع المشروع ضمن إجراءات التقييم الفنى للعروض المقدمة، وذلك فى ضوء تنفيذ وزارة التنمية المحلية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر - مكون المخلفات الصلبة- الممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومنحة الاتحاد الأوروبى، والذى يهدف إلى تطوير وتعزيز منظومة المخلفات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية فى الثلاث محافظات التى يمر المصرف بها وهى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والفرز وإعادة التدوير والتخلص النهائى من المخلفات بطريقة آمنة حيث تم طرح عدة مناقصات من خلال المشروع ومنها مناقصة تأهيل 13 جراج للحملات الميكانيكية فى المحافظات.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على ضرورة التدقيق فى العروض المقدمة لاختيار العروض الأكفأ التى تضمن تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة لتحقيق الاستدامة وتفعيل الهدف من المشروع بفاعلية وكفاءة، حيث أكد وزير التنمية المحلية على الدعم الكامل من وزارة التنمية المحلية للمحافظات والذى يتمثل فى تشكيل لجنة التقييم من عناصر ذات خبرة تضم استشاريين فى المخلفات الصلبة والمشتريات والعقود بوحدة تنفيذ المشروع بالوزارة وعدد من المهندسين الميكانيكيين والمدنيين وعناصر من وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة وخبراء من جهاز شؤن البيئة بالإضافة إلى استشارى الدعم الفنى لوحدة تنفيذ المشروع بالوزارة، كما تضم اللجنة مديرى إدارات المخلفات فى المحافظات التى يتم تنفيذ المشروع بها.

وقامت اللجنة بمعاينة مواقع جراجات الحملة الميكانيكية بمركزى نبروه وبلقاس بمحافظة الدقهلية وأيضاً مواقع جراجات الحملة الميكانيكية بكفر الشيخ والذى يبلغ عددها 6 مواقع وهى جراج التدخل السريع بكفر الشيخ، جراج حى شرق كفر الشيخ، جراج حى غرب كفر الشيخ، جراج بيلا، جراج الحامول وجراج بلطيم.

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة الانتهاء من أعمال التقييم والترسية لبدء التنفيذ فى المحافظات.

والجدير بالذكر أن مشروع مصرف كيتشنر – مكون المخلفات الصلبة- التى تنفذه الوزارة أحرز خطوات تنفيذية جادة فى الشهور القليلة الماضية حيث تم طرح 5 مناقصات للمشروع وتم ترسية مناقصتين منهم، وتم تسليم المواقع المقاولين والبدء الفعلى فى تنفيذ الأعمال على الأرض.