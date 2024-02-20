شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 13 جراجا فى 3 محافظات ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر والان مع تفاصيل الخبر
ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على ضرورة التدقيق فى العروض المقدمة لاختيار العروض الأكفأ التى تضمن تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة لتحقيق الاستدامة وتفعيل الهدف من المشروع بفاعلية وكفاءة، حيث أكد وزير التنمية المحلية على الدعم الكامل من وزارة التنمية المحلية للمحافظات والذى يتمثل فى تشكيل لجنة التقييم من عناصر ذات خبرة تضم استشاريين فى المخلفات الصلبة والمشتريات والعقود بوحدة تنفيذ المشروع بالوزارة وعدد من المهندسين الميكانيكيين والمدنيين وعناصر من وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة وخبراء من جهاز شؤن البيئة بالإضافة إلى استشارى الدعم الفنى لوحدة تنفيذ المشروع بالوزارة، كما تضم اللجنة مديرى إدارات المخلفات فى المحافظات التى يتم تنفيذ المشروع بها.
وقامت اللجنة بمعاينة مواقع جراجات الحملة الميكانيكية بمركزى نبروه وبلقاس بمحافظة الدقهلية وأيضاً مواقع جراجات الحملة الميكانيكية بكفر الشيخ والذى يبلغ عددها 6 مواقع وهى جراج التدخل السريع بكفر الشيخ، جراج حى شرق كفر الشيخ، جراج حى غرب كفر الشيخ، جراج بيلا، جراج الحامول وجراج بلطيم.
وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة الانتهاء من أعمال التقييم والترسية لبدء التنفيذ فى المحافظات.
والجدير بالذكر أن مشروع مصرف كيتشنر – مكون المخلفات الصلبة- التى تنفذه الوزارة أحرز خطوات تنفيذية جادة فى الشهور القليلة الماضية حيث تم طرح 5 مناقصات للمشروع وتم ترسية مناقصتين منهم، وتم تسليم المواقع المقاولين والبدء الفعلى فى تنفيذ الأعمال على الأرض.
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