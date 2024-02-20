شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح أبوابه مفتوحة.. استقبال مصابين وعبور شاحنات مساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معبر رفح بين مصر وفلسطين اليوم تواصل اليوم حركة العبور بين مصر وقطاع غزة عبر بوابة معبر رفح.

وأفادت بيانات إدارة معبر رفح، إنه جارى إنهاء إجراءات استقبال 41 مصاب وجريح ومرافقين لهم، ونحو 320 مسافرا قادمين من غزة لمصر بينهم مصريين وحملة جوازات اجنبية، وفلسطينيين يعملون بالخارج.

كما يشهد المعبر دخول شاحنات تحمل مساعدت من مصر ودول عربية وشقيقة لغزة، ويجري ادخال 120 شاحنة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

ويستقبل يوميا فريق الأطباء المصريين المرابطين علي معبر رفح جرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، ويقومون بإجراء الكشف الطبي وتحديد وجهة المستشفى التي تنقل إليها بواسطة سيارات إسعاف ترتكز في ساحة المعبر في حالة جاهزية انتظارا لوصول الجرحى والمصابين.

يذكر أنه تتواصل يوميا عبر بوابتي معبر رفح بين مصر وقطاع غزة حركة العبور الشاحنات تنقل مساعدات من مصر لقطاع غزة، تستقبل جرحى ومصابين قادمين من غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية.

أكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة، والمعبر أبوابه مفتوحة لم تغلق حيث تسابقت الجهود الإنسانية ودفعت بشاحنات تنقل مساعدات من مصر وأخرى قادمة من دول عربية وأجنبية عبر مطار وميناء العريش.

وأضاف أن هذه المساعدات يتسلمها الهلال الأحمر المصري وينقلها لقطاع غزة، لافتا إلى أن ما يسمح بدخوله عدد قليل ولا يزال يتكدس الكثير بسبب عرقلة إسرائيل دخول الشاحنات.