شكرا لقرائتكم خبر عن وفد قيادى من حركة حماس برئاسة هنية يصل القاهرة للقاء مسؤولين مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صباح اليوم إلى القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة، وذلك لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب العدوانية على غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان، وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني، بحسب بيان صحفي صادر عن الحركة اليوم.