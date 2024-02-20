شكرا لقرائتكم خبر عن موقع "أكسيوس": كبير مستشارى بايدن يزور مصر وإسرائيل لإجراء محادثات بشأن رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع "أكسيوس" الإخبارى نقلاً عن 3 مسئولين أمريكيين وإسرائيليين، إن بريت ماكجورك، كبير مستشارى الرئيس الأمريكى جو بايدن لشئون الشرق الأوسط، سيزور إسرائيل ومصر، خلال الأسبوع الجارى، لإجراء محادثات بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة فى رفح، وجهود إطلاق سراح المحتجزين فى غزة.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بالمضي قدماً في عملية برية في رفح، رغم الرفض العالمي وتحذيرات الإدارة الأمريكية.

وأبلغ المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون "أكسيوس"، أنه من المتوقع أن يلتقي ماكجورك، الأربعاء، مسئولين مصريين فى القاهرة.

وتوقعت المصادر أن يجتمع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بعد ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع يوآف جالانت ومسؤولين آخرين، الخميس.

وأضافوا أن محادثات ماكجورك في كل من مصر وإسرائيل ستركز على رفح ومفاوضات إطلاق سراح المحتجزين.