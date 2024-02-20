شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 103 شهداء و142 إصابة فى 9 مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلى 9 مجازر ضد العائلات الفلسطينية فى قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تواجد عدد من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدنى إليهم، بحسب ما نقلته وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة.

أكدت الصحة الفلسطينية فى بيان لها ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 29،195 شهيدا و69،170 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان، استمراره فى توفير احتياجات ومتطلبات النساء فى غزة، حيث توجد أكثر من 690 ألف امرأة، وفتاة فى سن البلوغ، يفتقدن الإمدادات الضرورية ومستلزمات النظافة الخاصة بهن.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يدير صندوق الأمم المتحدة للسكان، مركز إيواء فى منطقة المواصى، على بعد حوالى 10 كيلومترات إلى الشمال من رفح و6 كيلومترات غرب خان يونس، بالإضافة إلى عدد آخر من مراكز الإيواء بين خان يونس ورفح، لكن ثلاثة منها فقط تعمل حاليا، تؤوى تلك المراكز ما يقدر بنحو 1000 أسرة.

ومنذ بدء الأعمال العدائية الإسرائيلية فى غزة، قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوزيع الآلاف من الأدوات الضرورية للمراهقات، بالإضافة إلى التحويلات النقدية للنساء المستضعفات، بمن فيهن الحوامل والمرضعات.

ويتواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع آلاف النساء المعرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعى من خلال التوعية بالدعم النفسى والاجتماعى والصحة والحماية والنظافة فى الملاجئ، بالإضافة إلى تسهيل الإسعافات الأولية والدعم النفسى الاجتماعى من خلال متطوعين شباب.

وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان، الحاجة إلى الوقف الإنسانى لإطلاق النار لوقف المعاناة وتمكين العاملين فى المجال الإنسانى من الوصول إلى الأشخاص الذين هم فى أمس الحاجة إليها.