شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: محور "الزقازيق- السنبلاوين" يربط الشرقية والدقهلية ودمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل أنه تم الإنتهاء من إنشاء محور "الزقازيق- السنبلاوين"، بنسبة 100 % ومخطط افتتاحه خلال الفترة المقبلة، حيث يبلغ طوله 38 كم بعرض 25 م و3 حارات مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 66 عمل صناعي (24 كوبري و38 نفق و4 برابخ)

*واضفت أن المحور يربط الطرق بين محافظات "الشرقية والدقهلية ودمياط" والطريق الدولي الساحلي، كما يساهم في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات والحد من الحوادث، ويشتمل على 66 عمل صناعي (24 كوبرى و 38 نفق 4 برابخ )

واكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، على أهمية الطريق فى الربط بين محافظات الشرقية و الدقهليه ودمياط والطريق الدولى الساحلى وكذلك مساهمته فى تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات بما ينعكس على المستوى المعيشى للمواطنين بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية

وفى السياق لفت الوزير الى أهمية نفق عرابي للسيارات أسفل السكة الحديد الذي يساهم في الربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وليمثل نقلة نوعية لتحسين البنية التحتية وخلق محور مرورى هام وكذا المساهمة في تحقيق سيولة مرورية في عاصمة محافظة الشرقية