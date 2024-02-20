شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حرارة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 20 فبراير 2024 إلى الأحد 25 فبراير 2024، وذلك تزامنا مع عودة حالة الاستقرار بالأحوال الجوية بأغلب أنحاء البلاد.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- الثلاثاء 20 فبراير:

يسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية من 4 الى 9 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث ( 30% تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- الأربعاء 21 فبراير 2024:

اعتباراً من الأربعاء 21 فبراير ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء

شبورة مائية من 4 الى 9 صباحاً تقريبا

على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الخميس 22 فبراير والجمعة 23 فبراير 2024:

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- السبت 24 فبراير والأحد 25 فبراير 2024:

شبورة مائية من 4 الى 9 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.