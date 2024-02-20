حكم عاجل من الإدارية العليا بشأن استبعاد حسام المندوه من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم استبعاد حسام المندوه كأمين صندوق نادي الزمالك، بعد صدور الحكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وكان حسام المندوه الحسيني تقدم بطعنين أمام الدائرة الأولى عليا فحص بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرار استبعاده من انتخابات نادي الزمالك.

كانت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، قضت باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، ورفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.