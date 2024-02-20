شكرا لقرائتكم خبر عن "الإدارية العليا" تقبل طعن حسام المندوه وتلغي حكم استبعاده من انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، في الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، مرشح نادي الزمالك، علي حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر باستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد امين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20 أكتوبر 2023، في الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ التى يختصم فيها وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين، وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الدعوى الأصلية.

حمل طعن المحكمة الادارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا.

وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.