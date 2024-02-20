شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة من الغد والعظمى بالقاهرة تصل 24 درجة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الأربعاء 21 فبراير ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة مع يوم الجمعة المقبل القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة،و شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء ، طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 ، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11.