شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. البحوث الفلكية تعلن أول أيام رمضان فلكيا الإثنين 11 مارس وعدته 30 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، البحوث الفلكية تعلن أول أيام رمضان 2024 فلكيا الإثنين 11 مارس وعدته 30 يوماً.. ووزارة الصحة تحذر من إصابات أطفال المدارس بأدوار البرد المتكررة، فيما تم نقل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

وإلى أهم الأخبار

وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية ينشط الجهاز المناعى لمواجهة العدوى

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية هو حقنة تعطى بإبرة فى الذراع لتنشط الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد العدوى.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 29 ألفا و195 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 29 ألفا و195، والمصابين إلى 69 ألفا و170، منذ السابع من أكتوبر الماضي.





البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 2024 فلكيا الإثنين 11 مارس وعدته 30 يوماًأيام معدودة باتت تفصلنا عن اول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، حيث كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رمضان 2024 .

وتشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوماً

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موعد صرف مرتبات العاملين فى الدولة فبراير 2024حدد بيان سابق لوزارة المالية 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لأول ثلاثة أشهر من العام الجارى بما في ذلك مرتبات شهر فبراير 2024، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.





طقس اليوم.. دافئ نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 20 درجة والصغرى 13تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا دافئا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.





اليوم الرابع.. استقبال طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة للذكور دفعة 2023تواصل النيابة العامة اليوم الثلاثاء، استقبال ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، من الذكور والتي تستمر لمدة 6 أيام متتالية بدأت السبت الماضي، وتنتهي يوم الخميس 22 فبراير الجاري، وذلك وفقًا لما حددته النيابة العامة لفترة تلقي الطلبات للذكور.





نقل حسام حسن إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.. صورةتعرض حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لوعكة صحية مفاجأة عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس؛ الإثنين؛ في الدوري المحلي باستاد الإسماعيلية..

وقد نُقل حسام حسن لأحد المستشفيات، وتمّ توقيع الكشف الطبي عليه، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وفور استقرار الحالة تم الخروج من المستشفى.

الصحة تحذر من إصابات أطفال المدارس بأدوار البرد المتكررة.. مدير الشئون الصدرية يكشف روشتة العلاج

حذرت وزارة الصحة والسكان من أدوار البرد المتكررة عند الأطفال خاصة الأطفال بالمدارس، مؤكدة أنها تتسبب فى أزمات صحية مختلفة، وقالت: العديد من الأسر تعانى من إصابة أطفالهم بشكل متكرر فى فترات قصيرة بأدوار برد متكررة.